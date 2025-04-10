В Пензе клумба на набережной Суры не угодила самокатчикам

10.04.2025 | 13:03

В Пензе самокатчики «ополчились» на клумбу на участке набережной Суры возле подвесного моста, рядом со скейт-площадкой.

В земле остались колеи от колес. Грязь растащили на вымощенную плиткой дорожку. Последствия такой езды сфотографировал горожанин. Снимками он поделился с редакцией сетевого издания «ПензаИнформ».

По его мнению, самокатчики намеренно уничтожили клумбу.

Ранее другой пензенец указал на то, что цветникам не место рядом со скейт-площадкой, и раскритиковал авторов проекта.

«Если скейтбордистам удалось разбить гранитную плитку на площади Ленина, то клумбам совершенно точно не поздоровится», - высказался он.

Мужчина тоже сфотографировал дорожки возле клумбы, засыпанные землей. Это были последствия трюков на скейтборде.