Водителям хотят вернуть скидку 50% на уплату штрафов

03.07.2025 | 14:04

Водителям хотят вернуть возможность оплачивать административные штрафы с 50%-й скидкой. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму в четверг, 3 июля.

Сейчас автомобилисты отдают на 25% меньше начисленной суммы, если уплачивают штраф в течение 30 календарных дней с момента его наложения.

Законопроект предполагает, что скидка увеличится до 50% при ограничении срока ее действия 20 днями. С 21-го по 30-й сэкономить можно будет только 25%.

«Введение градации в размере оплачиваемого штрафа в соответствующие периоды времени будет являться дополнительным стимулом для скорейшей оплаты такого штрафа автовладельцами», - говорится в пояснительной записке.

С 1 января 2025 года в России выросли штрафы за некоторые виды нарушений правил дорожного движения (в среднем в 1,5 раза). Вместе с тем уменьшилась скидка при их оперативной уплате.