Общество

От укусов клещей пострадали еще 136 жителей Пензенской области

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В Пензенской области за неделю от укусов клещей пострадали 136 человек, из них 44 - дети в возрасте до 14 лет. Показатели идентичны тем, что были в предыдущий отчетный период.

Всего с 10 марта (начало сезона активности членистоногих) за помощью обратился 1 401 житель региона, в том числе 520 детей, уточнили в областном управлении Роспотребнадзора.

«Прием клещей на исследование осуществляется по адресам: г. Пенза, ул. Маршала Крылова, 3 (с понедельника по пятницу - с 8:30 до 12:00 и с 13:00 до 15:00; по субботам - с 8:30 до 13:00); г. Пенза, 4-й проезд Терновского, 3 (с понедельника по пятницу - с 8:30 до 12:00 и с 13:00 до 15:00).

Для защиты от клещей необходимо проводить акарицидную обработку территорий, на природе пользоваться репеллентами (спреями), стараться носить светлую одежду, чтобы было легче заметить членистоногих, надевать длинные брюки, рубашку с длинными рукавами и головной убор.

После посещения леса следует устраивать взаимные осмотры.

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