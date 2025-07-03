4 июля в Пензенской области температура поднимется до +29

03.07.2025 | 20:30

В Пензенской области в ночь на пятницу, 4 июля, местами ожидается кратковременный дождь, гроза. Столбики термометров опустятся до +11…+16 градусов, рассказали синоптики Приволжского УГМС.

Утром прогнозируется солнечная погода, термометры покажут около +20. Днем будет переменная облачность, порывы северо-западного ветра достигнут 7-12 м/с.

Местами ожидаются кратковременные осадки, гроза. Температура воздуха составит +24…+29 градусов.

Ранее синоптики сообщили, что циклон «Корнелиус», который принес осеннее ненастье на большую часть Русской равнины, достиг заключительной стадии своего развития. Ожидается, что с четверга, 3 июля, он начнет угасать.

Погода в Пензенской области улучшится. Днем воздух станет прогреваться до летних температур.