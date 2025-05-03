Министр Гришаев дал низкую оценку работам на ул. Славы

03.05.2025 | 11:09

В субботу, 3 мая, на улице Славы в районе набережной Суры прошло совещание, которое провел министр строительства, транспорта и дорожного хозяйства Пензенской области Александр Гришаев.

На встречу прибыли заместители главы администрации Пензы Ярослав Щигорев и Ильдар Усманов. Обсуждалась тема ремонта дорог ресурсоснабжающих организаций, представители которых также участвовали в совещании.

Как сообщили в областном минстрое, Александр Гришаев оценил работу как неудовлетворительную и поручил ускорить ее темп и повысить качество.

22 апреля в районе пересечения улиц Славы и Урицкого произошла авария на сетях. На следующий день жители областного центра стали жаловаться на резкий запах канализации на набережной Суры.

2 мая читательница сетевого издания «ПензаИнформ» сообщила, что у стелы «Росток» вновь ведутся работы на сетях и по-прежнему стоит неприятный запах. В подтверждение своих слов она прислала фото.