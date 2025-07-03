Вклад в будущее: квартиру ребенку можно купить на выгодных условиях

03.07.2025 | 16:06

Покупка квартиры для ребенка - это больше, чем просто вложение в квадратные метры. Это забота о его будущем, о том, чтобы у него был комфортный и современный дом, где можно развиваться, учиться и отдыхать.

Именно с этой целью многие приобретают квартиры от ГК «Территория жизни».

«Купили квартиру сыну, с нетерпением ждем заселения. Микрорайон молодой, уверена, все будет хорошо. А благодаря хорошей отделке быстро переедем», – рассказала на передаче ключей в «Лугометрии» Евгения.

Варианты жилья как классического, так и евроформата подойдут молодым людям, приехавшим в Пензу на учебу. При этом ежемесячный ипотечный платеж будет выгоднее арендных взносов.

Для инвестиции в будущее детей компания предлагает рассмотреть квартиры в строящихся домах ЖК «Лугометрия» и «Чаадаев». Представлено много вариантов для будущих студентов и молодых специалистов: просторные студии, планировку которых легко адаптировать под свои пожелания, или небольшая однокомнатная квартира, в которой важно разграничить пространство.

Еще одно преимущество - хорошая транспортная доступность жилых комплексов. Наличие большого количества проходящих маршрутов обеспечит возможность доехать в любой район.

Квартиры от «Территории жизни» доступны по программе семейной ипотеки с низкой ставкой от 4,6% годовых и платежом от 12 610 рублей *. Можно выгодно использовать материнский капитал, размер которого покрывает первоначальный взнос.

Группа компаний «Территория жизни» – крупнейшая в регионе по объемам строящихся и введенных в эксплуатацию домов. Благодаря этому можно подобрать квартиру в зависимости от обстоятельств.

«Скоро 1 сентября, начало учебы, а еще не определились с местом жительства? Предлагаем готовую квартиру в сданном доме в «Лугометрии», во дворах «Крокус», «Алтей». За оставшиеся недели легко перевезти нужное имущество и дополнить интерьер – ведь квартира сдается с отделкой!» - отметили специалисты застройщика.

Если ребенок перешел в старший класс, после которого планирует поступать в колледж или вуз, то предлагается обратить внимание на строящиеся дома ЖК «Лугометрия» и «Чаадаев». К моменту окончания школы квартира будет готова. О подходящих по срокам домах расскажут менеджеры «Территории жизни» по телефону 203-000.

Весомый аргумент в пользу квартир от ГК «Территория жизни» – готовая отделка. Системный подход, высокие стандарты, работа профессиональной команды, строительные материалы от зарекомендовавших себя на рынке брендов, оптимальное соотношение качества и цены делают такое жилье востребованным на региональном рынке.

В отделке «Все включено. Серия 25» уже есть:

- ламинат светлого тона;

- флизелиновые обои с возможностью перекраски;

- пластиковые окна увеличенного формата, которые сделают квартиру более светлой;

- надежные межкомнатные двери;

- натяжные потолки с точечными светильниками и еврокарнизы;

- розетки и выключатели;

- надежная входная дверь;

- сантехника и санфаянс от брендовых производителей;

- стиральная машина;

- кухонный гарнитур со встроенной бытовой техникой от брендового производителя - духовым шкафом, вытяжкой, варочной панелью.

Оценить отделку можно, воспользовавшись рум-туром.

Проекты уже заслужили статус полноценных самостоятельных районов, которые продолжают развиваться. Застройщик создает качественную и комфортную окружающую среду: просторные дворы с игровыми площадками, спортивным оборудованием, богатым озеленением, хорошую инфраструктуру.

Обо всех действующих предложениях от «Территории жизни» подробно расскажут менеджеры компании. Также они помогут подобрать подходящий вариант. Заявка оформляется по ссылке.

Офисы продаж застройщика расположены по адресам: улица Складская, 19, литера С, улица Яшиной, 14. Они работают без выходных и перерывов с 9:00 до 21:00.

Другие предложения и акции - на сайте территорияжизни.рф.

* Ознакомьтесь с условиями кредитования! Оценивайте свои финансовые возможности! Ставка от 4,6% годовых доступна в рамках программы ПАО Сбербанк «Ипотека с государственной поддержкой для семей с детьми» на срок кредитования от 12 до 360 месяцев с условием субсидирования процентной ставки застройщиком - партнером банка при приобретении строящегося жилья у юридического лица по ДДУ/ДУПТ или готового жилья у застройщика - партнера банка при первоначальном взносе от 20,1% стоимости кредитуемого жилого помещения. Минимальная сумма кредита - 300 000 руб. Максимальный размер кредита - до 6 000 000 руб. Валюта - рубль РФ. Полная стоимость кредита - 6,302-25,134%. Кредит предоставляется гражданам РФ, имеющим несовершеннолетнего ребенка до 6 лет, либо с установленной категорией «ребенок-инвалид», либо двоих или более детей - граждан РФ, один из которых не достиг возраста 6 лет на дату заключения кредитного договора. Необходимо предоставление свидетельств о рождении и подтверждение гражданства всех детей. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015.

Расчет произведен для 1-комнатной квартиры (32,13 кв. м), расположенной по адресу: РФ, Пензенская область, г. Пенза, ул. Чаадаева (при использовании сертификата «Семейный капитал» в качестве первоначального взноса). Застройщик - ООО СЗ «Лугометрия 11», проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.

Реклама. Заказчик - ООО «МК», ИНН 5835138537.