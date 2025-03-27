Суру в районе набережной начнут очищать спецтехникой

27.03.2025 | 11:46

В Пензе к очистке водной глади Суры в районе набережной впервые привлекут специализированную компанию. О планах рассказал глава города Олег Денисов.

«У профильной организации есть необходимая спецтехника, которая позволяет оптимизировать процесс очистки и делает его более эффективным», - написал он на своих страницах в соцсетях в четверг, 27 марта.

Денисов рассказал, что уже провел встречу с потенциальным подрядчиком, обсудил с ним условия и детали сотрудничества. В работу возьмут участок от Бакунинского до подвесного моста.

Необходимость в очищении прибрежной зоны от растительности и мусора возникает регулярно, раньше уборка велась вручную сотрудниками управления по делам ГОЧС и МБУ «Пензавтодор». В июле прошлого года только за один рейс они наполнили несколько больших пакетов.

Сами горожане нередко жалуются на состояние Суры в районе набережной. Периодически в мутной воде плавают мусор, погибшая рыба, а иногда трупы птиц. От реки разносится неприятный запах, портящий впечатление от прогулок по центру города.