Запах канализации испортил пензенцам прогулку по набережной

В среду, 23 апреля, пензенцы, прогуливавшиеся по набережной Суры, ощутили неприятный запах сточных вод.
Особенно сильный смрад стоял у стелы «Росток» и чуть дальше по направлению к Бакунинскому мосту. У подвесного моста воздух остался свежим.
Появление зловония может быть связано с аварией на сетях, которая произошла 22 апреля в районе пересечения улиц Славы и Урицкого.
Пензенцы нередко жалуются на неприятный запах на набережной Суры, как и на плавающий в реке мусор.
В этом году к очистке водной глади планируют привлечь специализированную компанию, у которой есть техника, позволяющая оптимизировать процесс и сделать его более эффективным.
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