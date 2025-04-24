Запах канализации испортил пензенцам прогулку по набережной

24.04.2025 | 09:20

В среду, 23 апреля, пензенцы, прогуливавшиеся по набережной Суры, ощутили неприятный запах сточных вод.

Особенно сильный смрад стоял у стелы «Росток» и чуть дальше по направлению к Бакунинскому мосту. У подвесного моста воздух остался свежим.

Появление зловония может быть связано с аварией на сетях, которая произошла 22 апреля в районе пересечения улиц Славы и Урицкого.

Пензенцы нередко жалуются на неприятный запах на набережной Суры, как и на плавающий в реке мусор.

В этом году к очистке водной глади планируют привлечь специализированную компанию, у которой есть техника, позволяющая оптимизировать процесс и сделать его более эффективным.