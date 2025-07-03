Общество

В Заречном пруд пополнился сотнями новых рыб

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В Заречном в пруд в зоне отдыха «Лесная» выпустили 604 единицы рыбы. Об этом сообщил глава закрытого города Алексей Костин в своих аккаунтах в соцсетях.

В Заречном пруд пополнился сотнями новых рыб

По его словам, в число новых обитателей водоема вошли 94 молодые особи линя, 10 пятилетних линей-маточников, 163 красноперки, 159 сазанов, 130 комет, 7 крупных лещей и столько же золотых горбатых карасей, а также 34 вьюна.

Рыбу выпустили в пруд для улучшения его состояния. Перечисленные виды, к примеру, справляются с водорослями, создают антибактериальный фон, борются с органическим мусором.

В Заречном пруд пополнился сотнями новых рыб

«Вместе эти виды создадут самостоятельную экосистему, чтобы наш пруд по-настоящему ожил и в нем заработали естественные механизмы поддержания биологического равновесия. Сейчас важно дать возможность рыбе поработать для оздоровления нашего водоема и начать приносить потомство», - отметил Костин.

В Заречном пруд пополнился сотнями новых рыб

Он призвал рыбаков не закидывать удочки в пруд хотя бы 1,5 года.

В Заречном пруд пополнился сотнями новых рыб

Ранее в зареченский водоем запустили хлореллу для борьбы с водорослями, которая также создает благоприятные условия для зарыбления, и внесли «Альготексплит», расщепляющий донные отложения. Кроме того, в пляжной зоне будет активно действовать «Альголизосорб».

Препараты безопасны как для животных, так и для людей. Их добавление в воду вызывает небольшую естественную замутненность, которая препятствует избыточному развитию нитчатых водорослей.

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Источник — фото со страницы Алексея Костина в VK
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