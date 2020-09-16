Сетевое издание|18+|Среда|16 сен 2020|10:14
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+12oC
+13oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+15oC
+16oC
Завтра | Облачно |
 

Глас народа | Неизвестные вандалы изуродовали скамейку на новой набережной

Печать

Реконструированная набережная реки Суры в Пензе подверглась нападению неизвестных вандалов. От их рук пострадала одна из скамеек, установленных вдоль улицы Урицкого.

Фотографию, на которой запечатлена изуродованная конструкция, прислал в редакцию портала PenzaInform.ru интернет-пользователь Сергей Лачугин. На снимке видно, что от лавочки отломали большую часть деревянных брусков, на которых могли сидеть люди.

До атаки вандалов скамейка выглядела так:

В конце августа были повреждены установленные на новой набережной качели. У них оторвалась цепь. Предположительно, это произошло из-за превышения допустимой нагрузки.

По аналогичной причине в начале сентября стали травмоопасными качели на обновленной Фонтанной площади. Там расшатались крепления. В мэрии заявили, что на них каталась компания из четырех молодых людей, а это недопустимо конструкцией.

Объект оперативно починили, а пензенцев предупредили: на площади установлена система видеонаблюдения, и виновные в повреждении имущества будут привлечены к ответственности.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Гость||

Ну так почините!

Гость||

Это наверно так специально сделали, дистанцию соблюдать надо даже сидя на скамейке. На день города никто не соблюдал, все сидели впритирку.

Гость||

Поставьте уже нормальные камеры у новых объектов, чтобы штрафовать или сажать дураков.

Гость||

Вандалы четко по стойкам не ломают. Это специально наверно сделано.

Гость||

Поймать и заставить мыть асфальт щетками , как в Сингапуре. По- другому дебилы не уймутся

Гость||

Какие же дебилы живут у нас в городе.

Гость||

Как-то мутно всё?

Гость||

Гость писал(a):

Поймать и заставить мыть асфальт щетками , как в Сингапуре. По- другому дебилы не уймутся
Дебилы не поймут и будут вопить про произвол властей. А если малолетние дебилы, так еще и полоумные родители будут визжать что их дитятко унижают на глазах целого города.

Гость||

Скорее не вандалы, а воры. Рейки упёрли или бросили?

Гость||

Уверен, что брусочки пригодились кому-то в хозяйстве. Чтоб оно сгорело вместе с украденными брусочками.

Гость||

Какие воры? Ладно бы в дело, их бы на обязательные работы в Магадан. А потом вопят за нами не убирают, порядка нет. Крысы

Гость||

Дайте волю полиции на отстрел дикобразов

Гость||

Так видно же, что бруски остались на опорных стойках и демонтировали их специально, под зиму или еще какая причина, хватит уже всякую чушь от ваших пользователей публиковать.

Гость||

Гость писал(a):

Вандалы четко по стойкам не ломают. Это специально наверно сделано.
Ага вандалы ,сейчас ,пришли с шуруповёртом и отвернули бруски .Там на набережной к виселицам прикручены камеры наблюдения ,да скамейка это вообще около дороги ,там все просматривается и иногда ППС с Росгвардией катается.

Гость||

Теперь пожалуйста, то же самое с гиперскамейками на Фонтане ))). А то налепили так, что посторонние люди должны сидеть друг у друга на головах, впритирку. Кому такое понравится? Не вдвоем посидеть, ни отдальной компанией. Как загоны для скота сделали. Правильно человек поступил! Это называется не "разломал", а "доделал".

← Ctrl пред.
12
след. Ctrl →
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте