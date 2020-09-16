16.09.2020 | 08:56

Реконструированная набережная реки Суры в Пензе подверглась нападению неизвестных вандалов. От их рук пострадала одна из скамеек, установленных вдоль улицы Урицкого.

Фотографию, на которой запечатлена изуродованная конструкция, прислал в редакцию портала PenzaInform.ru интернет-пользователь Сергей Лачугин. На снимке видно, что от лавочки отломали большую часть деревянных брусков, на которых могли сидеть люди.

До атаки вандалов скамейка выглядела так:

В конце августа были повреждены установленные на новой набережной качели. У них оторвалась цепь. Предположительно, это произошло из-за превышения допустимой нагрузки.

По аналогичной причине в начале сентября стали травмоопасными качели на обновленной Фонтанной площади. Там расшатались крепления. В мэрии заявили, что на них каталась компания из четырех молодых людей, а это недопустимо конструкцией.

Объект оперативно починили, а пензенцев предупредили: на площади установлена система видеонаблюдения, и виновные в повреждении имущества будут привлечены к ответственности.