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Общество | Вандалы испортили скамейки на площади Ленина

06.05.2019|09:10
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Скамейки на обновленной площади Ленина в Пензе недолго пробыли в идеальном состоянии. Их изрисовали вандалы.

Это обнаружил мэр Пензы Виктор Кувайцев, который прогулялся по площади в субботу, 4 мая. Об увиденном он написал на своей странице в Facebook.

«Прогулялись с коллегами по площади и набережной, хороший день, много отдыхающих. Но печально, что у кого-то поднялась рука испортить недавно установленные лавочки. Давайте с малых лет прививать детям бережное отношение к труду других людей. Это наш город, и от нас зависит, насколько он будет чистым и ухоженным», - отметил мэр.

Горожане в комментариях выразили негодование произошедшим:

«На каждый объект нужно прибивать таблички или вешать баннеры с надписями «ЭТО СДЕЛАНО И ПОСТРОЕНО НА ТВОИ НАЛОГИ ДЛЯ ТЕБЯ. БЕРЕГИ!!!» Может, это как-то подействует на вандалов-идиотов», «Варвары. А где органы?», «Вот уроды...», «Почему-то многие считают то, что за пределами их жилья, - это чужое. А ведь мы позиционируем себя как хозяева города. Но хозяин никогда не позволит себе так обходиться с тем, что делает нашу жизнь комфортной и достойной. А самое главное - зачем?».

Лавки на площади Ленина появились 19 апреля.

Источник — фото facebook.com/VNKuvaitsev
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Гость|06.05.2019 09:18|

Благодаря ИА «ПензаИнформ» термин «вандализм» обесценен.

Гость|06.05.2019 09:20|

СВИНЬИ! Где живут там и гадят...

Гость|06.05.2019 09:20|

В чём проблема найти этих недолюдей? Там же камеры кругом!

Гость|06.05.2019 09:21|

не детишек ли вандалами окрестили ?

Гость|06.05.2019 09:21|

Надо повесить камеры и штрафовать на сумму, равной испорченной. И чтоб эту сумму они сами отработали.

Гость|06.05.2019 09:21|

Это было ожидаемо. Вопрос лишь времени.

Гость|06.05.2019 09:22|

А потом будем возмущаться, что у нас грязный город. Как будто мусор с неба падает. Наш загаженный город - это наших рук дело.

Гость|06.05.2019 09:23|

Гость писал(a):

Наш загаженный город - это наших рук дело
Разумеется, чьих же еще. Многим просто привычно жить в свинарнике, вот они старательно и превращают в него город.

Гость|06.05.2019 09:27|

ничего страшного. В критерии оценки работы губернаторов на первом месте стоит следующий пункт -

1. Уровень доверия к власти (президенту и высшим должностным лицам субъектов).

А уровень образования на предпоследнем месте. Так что сначала надо выполнить выышестоящие пункты, а уж воспитание пока подождет.

Гость|06.05.2019 09:31|

А нужны ли налогоплательщику эти лавки? Или эти деньги ему было бы лучше потратить на что-то другое? Референдум что сказал?

Гость|06.05.2019 09:33|

Гость писал(a):

А уровень образования на предпоследнем месте.
Это не образование, а отсутствие воспитания. А уж тут семья на первом месте, а не государство.

Гость|06.05.2019 09:35|

Н-да... Напомнило один эпизод, пришел как-то из управляйки по жалобам жильцов на текущую крышу, говно в подвале, рушашиеся стены и т.п. главный инженер. Увидел на одной из дверей подъездов подобную маленькую надпись, разорался что жильцы свиньи и сами изгадили дом. Развернулся и ушел в праведном гневе...

Гость|06.05.2019 09:36|

penzainform.ru писал(a):

«На каждый объект нужно прибивать таблички или вешать баннеры с надписями «ЭТО СДЕЛАНО И ПОСТРОЕНО НА ТВОИ НАЛОГИ ДЛЯ ТЕБЯ. БЕРЕГИ!!!»
Кхм.. на собор прибили уже такую табличку?

зареченский партизан (гость)|06.05.2019 09:37|

А я предупреждал, что так будет.

Гость|06.05.2019 09:37|

Быдла в Пензе уже слишком много!

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