06.05.2019 | 09:10

Скамейки на обновленной площади Ленина в Пензе недолго пробыли в идеальном состоянии. Их изрисовали вандалы.

Это обнаружил мэр Пензы Виктор Кувайцев, который прогулялся по площади в субботу, 4 мая. Об увиденном он написал на своей странице в Facebook.

«Прогулялись с коллегами по площади и набережной, хороший день, много отдыхающих. Но печально, что у кого-то поднялась рука испортить недавно установленные лавочки. Давайте с малых лет прививать детям бережное отношение к труду других людей. Это наш город, и от нас зависит, насколько он будет чистым и ухоженным», - отметил мэр.

Горожане в комментариях выразили негодование произошедшим:

«На каждый объект нужно прибивать таблички или вешать баннеры с надписями «ЭТО СДЕЛАНО И ПОСТРОЕНО НА ТВОИ НАЛОГИ ДЛЯ ТЕБЯ. БЕРЕГИ!!!» Может, это как-то подействует на вандалов-идиотов», «Варвары. А где органы?», «Вот уроды...», «Почему-то многие считают то, что за пределами их жилья, - это чужое. А ведь мы позиционируем себя как хозяева города. Но хозяин никогда не позволит себе так обходиться с тем, что делает нашу жизнь комфортной и достойной. А самое главное - зачем?».

Лавки на площади Ленина появились 19 апреля.