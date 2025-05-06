Бауманский путепровод пришлось приводить в порядок из-за хулиганов

Многие объекты в Пензе становятся своеобразными холстами для «художников», стремящихся к самовыражению или преследующих иные цели. На фасадах домов, остановочных павильонах, заборах появляются рисунки и надписи, которых там быть не должно.
Мосты хулиганы тоже не оставляют без внимания. Так, во вторник, 6 мая, после очередного «творческого» акта пришлось приводить в порядок Бауманский путепровод.
Работники МБУ «Пензавтодор» покрасили подпорные стены сооружения, чтобы надписи и рисунки исчезли.
«Просим жителей нашего города не рисовать на непригодных для этого местах и ценить труд людей, которые ухаживают за городом», - обратились к населению специалисты учреждения.
Ранее сообщалось, что вандалы не оставляют без внимания и модульные укрытия в Пензе. Наводить чистоту там приходится ежедневно, надписи закрашивают по мере возможности.
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