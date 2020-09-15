Названа дата инаугурации губернатора Пензенской области

15.09.2020 | 12:04

В понедельник, 21 сентября, в Пензе пройдет инаугурация губернатора Ивана Белозерцева. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Торжественное вступление избранного главы области в должность традиционно организуют в здании драматического театра. Иван Белозерцев согласно требованиям Устава Пензенской области и закона «О губернаторе» принесет присягу и получит должностной знак.

Выборы главы региона прошли 11, 12 и 13 сентября. Помимо Ивана Белозерцева, на должность губернатора баллотировались Олег Шаляпин (КПРФ), Александр Васильев (ЛДПР), Анна Очкина («Справедливая Россия»), Петр Чугай (Партия пенсионеров).

После закрытия участков и начала обработки бюллетеней Белозерцев по числу проголосовавших за него избирателей значительно опередил других кандидатов. По предварительным итогам, он набрал 78,72% голосов.

Комментируя результаты, председатель областного избиркома Александр Синюков отметил, что выборы проходили в жесткой конкурентной борьбе и являются прозрачными и легитимными.