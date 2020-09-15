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Общество

Названа дата инаугурации губернатора Пензенской области

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В понедельник, 21 сентября, в Пензе пройдет инаугурация губернатора Ивана Белозерцева. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Торжественное вступление избранного главы области в должность традиционно организуют в здании драматического театра. Иван Белозерцев согласно требованиям Устава Пензенской области и закона «О губернаторе» принесет присягу и получит должностной знак.

Выборы главы региона прошли 11, 12 и 13 сентября. Помимо Ивана Белозерцева, на должность губернатора баллотировались Олег Шаляпин (КПРФ), Александр Васильев (ЛДПР), Анна Очкина («Справедливая Россия»), Петр Чугай (Партия пенсионеров).

После закрытия участков и начала обработки бюллетеней Белозерцев по числу проголосовавших за него избирателей значительно опередил других кандидатов. По предварительным итогам, он набрал 78,72% голосов.

Комментируя результаты, председатель областного избиркома Александр Синюков отметил, что выборы проходили в жесткой конкурентной борьбе и являются прозрачными и легитимными.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — фото pnzreg.ru
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

он набрал 78,72% голосов.
В это никто не верит.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

пройдет инаугурация губернатора Ивана Белозерцева
penzainform.ru писал(a):
инаугурация
-это клятва? А можно ли клясться по несколько раз?

Гость||

Потратьте эти деньги на дело, а не на эту глупость

Гость||

На всякую ... тратят деньги - выборы, иногурация. И так уже все известно заранее. А вот на трубы бесхозные у них денег нет, так что это за ваш счет "избиратели".

Имя: Гость
Комментарий:

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