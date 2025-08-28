В Пензенской области отметят 155-летие Александра Куприна

28.08.2025 | 19:09

В Пензенской области готовятся к 155-летию со дня рождения писателя Александра Куприна, биография которого связана с Наровчатом.

41-й литературный праздник состоится 6 сентября в селе, где прошли детские годы Александра Ивановича.

Торжественное открытие намечено на 11:00, на главной сцене Наровчата на улице Максима Горького наградят лауреатов 26-го Купринского творческого конкурса «Гранатовый браслет».

Для гостей с этого же времени будут работать тематическая зона «Яблочная аллея», площадки исторических реконструкций «Поединок за Отечество», «Наследники Нарчатки».

Посетители смогут принять участие в интерактивной викторине «Купринский урок», посетить выставку изделий народных умельцев и фуд-зону.

Специальным гостем праздника станет актер театра и кино, продюсер и педагог заслуженный артист России Даниил Спиваковский, сообщили в областном минкульте.