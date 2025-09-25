На установку светофора на перекрестке в Заставе нет денег

25.09.2025 | 18:19

В Пензе не планируют устанавливать светофор на пересечении улиц Генерала Глазунова и 65-летия Победы, после того как в сентябре последнюю сделали второстепенной.

Местные жители пожаловались, что выезжать на проспект Строителей в часы пик стало проблематично: водители на главной дороге их не пропускают.

Однако установить на перекрестке светофор не представляется возможным - как минимум в текущем году.

По словам начальника городского управления ЖКХ Владимира Сорокопудова, причина - дефицит денежных средств, выделяемых на ремонт и обслуживание улично-дорожной сети Пензы.

Схему организации движения на перекрестке в Заставе изменили 11 сентября. Такое решение было принято для увеличения его пропускной способности. Транспортная ситуация в этом районе резко осложнилась с начала сентября, в том числе из-за ремонтных работ на трассе М-5.