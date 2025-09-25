В Арбекове может появиться ландшафтный парк

25.09.2025 | 17:52

В микрорайоне Арбеково может появиться благоустроенная зона отдыха. Один из застройщиков выступил с инициативой относительно территории вдоль Дальнего ручья - от плотины на улице Стасова в сторону парка «40 лет Победы». Об этом сообщил глава Пензы Олег Денисов в своем телеграм-канале в четверг, 25 сентября.

Руководство компании встретилось с чиновником и рассказало об идее обустроить на участке ландшафтный парк с сохранением естественной среды.

«Предложение интересное. Прежде всего - с точки зрения экологически ориентированной концепции, когда современный подход сочетается с бережным отношением к природе», - отметил Олег Денисов.

Он выразил готовность продолжить конструктивный диалог.

Стороны запланировали повторную встречу для детального изучения проекта и рассмотрения механизмов сотрудничества для его реализации.