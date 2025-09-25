Стало известно, когда в Пензенскую область придет грипп

25.09.2025 | 15:51

В Пензенской области в сентябре наблюдается всплеск заболеваемости ОРВИ. 25-го числа в регионе значительно похолодало, поэтому людей интересует, когда придет грипп и какие штаммы ожидаются.

В областном управлении Роспотребнадзора пояснили, что первые случаи гриппа ожидаются с декабря. Возможны подтипы A (H1N1), А (H3N2) и В.

Весной 2025 года в регионе выявляли по 600-700 заболевших в неделю. Такой диагноз ставили до июня включительно.

В минздраве отмечали, что более половины инфицированных оказались непривитыми: либо отказались от вакцинации, либо имели медицинские отводы.

В августе-сентябре в Пензенскую область поступили десятки тысяч доз «Совигриппа», «Флю-М», «Ультрикс Квадри» для детей и взрослых.