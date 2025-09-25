Детские врачи Пензы приготовились проверять слух пациентов по-новому

25.09.2025 | 15:13

В детских поликлиниках Пензы уже внедрили аппаратуру, на которой будут по-новому проверять слух маленьких пациентов.

Речь о процедуре, которую проводят с помощью вызванной отоакустической эмиссии. Исследование сделают в рамках осмотра у врача-оториноларинголога, оно положено по правилам, начавшим действовать с 1 сентября.

Многофункциональная система регистрации отоакустической эмиссии «Аудио-смарт» представляет собой портативный анализатор для комплексного обследования среднего уха. Электроакустический зонд с миниатюрным телефоном и высокочувствительным микрофоном вводится в наружный слуховой проход ребенка, который должен находиться в неподвижном и спокойном состоянии. Исследование требуется проводить в полной тишине, объяснили в ГБУЗ «Городская детская поликлиника».

С помощью этой аппаратуры специалисты проанализируют состояние среднего уха, подвижность барабанной перепонки, активность слухового нерва. Оборудование позволит на раннем этапе диагностировать нарушения слуха: тугоухость, снижение восприятия звуков и другие патологии.

На закупку системы «Аудио-смарт» выделили 650 000 рублей.

«Исследование слуха проводится по предварительной записи. При выявлении патологических изменений пациента направят на консультацию к врачу - сурдологу-оториноларингологу», - добавили в учреждении.