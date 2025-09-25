Названа дата старта отопительного сезона в Заречном

25.09.2025 | 16:49

В Заречном определили дату старта отопительного сезона - 26 сентября. В этот день ресурс начнут подавать не только в учреждения образования, культуры и социальной сферы, но и во все многоквартирные дома.

«С момента пуска тепла сотрудники управляющих компаний приступят к работам по стабилизации и регулировке подачи отопления. Этот процесс может занять до 10 дней.

Если у горожан возникнут вопросы, необходимо обращаться в свою управляющую компанию. Ее реквизиты указаны в квитанции на оплату коммунальных услуг», - предупредили в администрации Заречного.

В Пензе и Кузнецке отопительный сезон стартовал 25 сентября. По традиции тепло приходит сначала на объекты соцкультбыта, затем - в течение 10 дней - в дома.

В Кузнецке ресурс начнет поступать в МКД с 1 октября по заявлениям, поданным управляющими компаниями и ТСЖ в «Теплосеть».