У «Афганских ворот» в Пензе высадили ели и липы

25.09.2025 | 19:23

В четверг, 25 сентября, в центре Пензы, около мемориального комплекса «Афганские ворота», высадили 15 деревьев, сообщили в мэрии.

Здесь появились 13 лип и 2 ели. Работу провели активисты и сотрудники «Пензавтодора».

Ранее сообщалось, что после вырубки большого количества погубленных златкой растений было решено вернуть Пензе звание самого зеленого города России. За осень в областном центре планируют высадить около 3 000 деревьев.

Так, с 20 по 22 сентября на улицах Калинина, Антонова и проспекте Победы появились молодые ели, рябины, можжевельник, спиреи и липы.

13-го числа сотрудники «Пензавтодора» высадили в районе набережной Суры ели, липы, рябины, клены, яблони и каштаны.

4 сентября в сквер имени Дениса Давыдова украсили новые деревья и кустарники: ели, дуб, калина, черноплодная рябина и др.