Общество

Стало известно, в какие дни россияне будут отдыхать в 2026 году

В среду, 24 сентября, Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о переносе выходных дней в 2026 году.

Так как 3 и 4 января выпадут на субботу и воскресенье (нерабочие праздничные дни), их решено перенести на пятницу, 9 января, и четверг, 31 декабря.

С учетом этого россияне будут отдыхать:

- с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026-го (12 дней);

- с 21 по 23 февраля (3 дня);

- с 7 по 9 марта (3 дня);

- с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая (по 3 дня);

- с 12 по 14 июня (3 дня);

- 4 ноября;

- 31 декабря.

В 2025 году продолжительность новогодних выходных составляла 11 дней - с 29 декабря 2024-го по 8 января.

