Общество

Глава Кузнецка объяснил важность праздников в условиях СВО

В минувшие выходные кузнечане отметили 245-летие города. Для собравшихся устроили конкурсы, игры, концерт. Некоторые в Сети заявили, что проводить праздник во время специальной военной операции не стоило.

Глава Кузнецка Сергей Златогорский решил прокомментировать такие «воззвания» на планерке в понедельник, 22 сентября.

«Война идет. Отчасти можно понять людей, которые в таком измерении живут. Но есть и другое измерение, вечно с понурой головой ходить и думать только о войне тоже, наверное, неправильно. Во всех городах, которые более-менее подальше от зоны СВО, проходят праздники: в Москве недавно отмечали День города... Для людей тоже должен быть праздник», - высказался чиновник.

Сергей Златогорский напомнил, что в мероприятиях, приуроченных ко Дню города, участвовала делегация из Белоруссии. «Народная дипломатия на муниципальном уровне - это очень важно. Они не только хороводили, а посещали школы, социальные объекты, трудовые коллективы. Это завязывание связей», - отметил глава Кузнецка.

Он подчеркнул, что если есть возможность, то такие праздники надо проводить.

«По-моему, основная масса людей оценили: немножечко дали отдохнуть, порадоваться, отрешиться от текущего момента. Тем более с погодой повезло и организация неплохая была», - добавил Златогорский.

В заключение чиновник констатировал, что «перегуливать в нынешнее время тоже неправильно», после праздника следует сосредоточиться на основных задачах - помощи участникам СВО и развитии города и страны.

Источник — фото администрации Кузнецка
