26 сентября пензенцев ждет прохладный день

25.09.2025 | 22:00

В пятницу, 26 сентября, в Пензенской области будет переменная облачность, преимущественно без осадков, сообщили в Приволжском УГМС.

Ветер подует с северо-запада со скоростью 8-13 м/с.

В ночь на пятницу на улице похолодает до 0...+5 градусов, осадков не ожидается.

Днем столбики термометров не поднимутся выше +8...+13. В ночь на субботу прогнозируется +1...+6.

В народном календаре 26 сентября - Корнилье. На Руси подмечали: если ветер в этот день меняет направление с восточного на западное - скоро быть дождю.