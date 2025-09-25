27 сентября православные отметят Воздвижение Креста Господня

25.09.2025 | 21:29

В субботу, 27 сентября, православные верующие отмечают один из двунадесятых праздников - Воздвижение Креста Господня. В этот день митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим возглавит богослужение в Петропавловском храме (ул. Рахманинова, 53).

Литургия начнется в 8:00 и продлится около двух часов, сообщили в епархии.

Вечером 26 сентября митрополит возглавит всенощное бдение в Спасском кафедральном соборе. Оно начнется в 17:00 и продолжится 2,5-3 часа.

Первоначально праздник Воздвижения Креста Господня был установлен в воспоминание его обретения в IV веке равноапостольной царицей Еленой.

«Произошло это событие около горы Голгофы, где был распят Спаситель мира. В 326 году царица Елена посетила Иерусалим с целью исполнить давнее желание свое и своего сына царя Константина - найти Крест, на котором был распят Сам Спаситель мира. У древних иудеев был обычай закапывать орудия казни непосредственно около места ее совершения, поэтому раскопки стали проводить рядом с Голгофой. И после продолжительных поисков великую святыню обрели: пещера со святым Крестом оказалась завалена землею, а над нею был выстроен языческий храм», - сообщается на сайте епархии.

Постепенно весть облетела многих, и христиане наполнили окрестности Голгофы. Их было так много, что патриарх Макарий, чтобы собравшиеся могли хотя бы увидеть Крест Господень, трижды поднял, то есть воздвиг его. В честь этого праздник и называется Воздвижением.

«В этот же день вспоминается возвращение святыни из персидского плена (VII в.), когда Животворящий Крест с великим торжеством, как и при обретении его, вновь был воздвигнут в Иерусалиме», - добавили в епархии.