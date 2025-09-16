Россиян ждет шестидневная рабочая неделя

16.09.2025 | 17:01

Этой осенью жители Пензенской области, как и все россияне, на неделе с 27 октября по 2 ноября будут работать 6 дней.

Потрудиться в субботу, 1 ноября, придется из-за того, что выходной с нее перенесен на понедельник, 3-е число.

Продолжительность работы в предпраздничную субботу будет сокращена на 1 час.

Таким образом, в последний месяц осени у россиян в связи в Днем народного единства будет 3 выходных подряд - 2, 3 и 4-го числа.

Соответственно, первая рабочая неделя ноября будет короткой - 3-дневной (с 5-го по 7-е).