Глава пензенского избиркома озвучил первые итоги голосования

13.09.2020 | 22:17

Трехдневные выборы в Пензенской области состоялись. Их предварительные итоги озвучил вечером в воскресенье, 13 сентября, председатель региональной избирательной комиссии Александр Синюков.

С 11 по 13 сентября жители региона выбирали губернатора, депутата Госдумы по Лермонтовскому избирательному округу № 147 и депутатов в 19 муниципальных образованиях.

Первые протоколы уже обработаны. Иван Белозерцев («Единая Россия») набрал 85,75%, Олег Шаляпин (КПРФ) - 6,06% (1 005 голосов), Александр Васильев (ЛДПР) - 3,59% (596), Анна Очкина («Справедливая Россия») - 3,17% (625 голосов), Петр Чугай (Партия пенсионеров) - 0,86% (143 голоса).

По довыборам в Госдуму отчиталось 11 участков. Здесь Александр Самокутяев («Справедливая Россия») набрал 80,63% (2 497 голосов), Евгений Ворожцов (Партия пенсионеров) - 4,59% (142 голоса), Вадим Сердовинцев (ЛДПР) - 4,29% (133 голоса), Александр Трутнев (КПРФ) 4,10% (127 голосов), Кирилл Метальников («Гражданская платформа») - 3,26% (101 голос), Фатима Хугаева («Коммунисты России») 2,84% (88 голосов).

Протоколы продолжают обрабатываться и в режиме онлайн вводиться в систему «ГАС-Выборы». Там, где выборы совмещенные (в 147-м округе), сначала подсчитывают голоса за депутатов Госдумы, потом - за губернатора.

На участках работало более 3 600 наблюдателей. Кроме того, своих представителей направила Общественная палата Пензенской области.

«Сказать о том, что не было жалоб, было бы неправильно. Особенно много было обращений 11-го числа. Наверное, соскучились по выборам», - пошутил Синюков.

На участки выезжало много людей, шла обостренная политическая борьба. Но существенных обращений и жалоб не было. Были моменты по двум районам: в одном из участков Железнодорожного района наблюдатель якобы зафиксировал вброс. Чтобы не ждать до 20:00 13-го числа, пересчет сделали тут же. Все цифры сошлись, был составлен акт, инцидент посчитали исчерпанным.

В селе Богословка Пензенского района было заявление, что пропало 1 300 бюллетеней - больше, чем 3 или 4 пачки. На участок была направлена комиссия и сотрудники полиции. Выданные и оставшиеся на хранении бюллетени пересчитали, число сошлось.

«Мы реагировали на каждое сообщение, проводили проверки. Фактуры как таковой в обращениях не было, все было из области предположений. Нарушений законодательства, которые поставили бы под сомнение выявление изъявления граждан, нет», - резюмировал Синюков.