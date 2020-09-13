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Политика

Глава пензенского избиркома озвучил первые итоги голосования

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Трехдневные выборы в Пензенской области состоялись. Их предварительные итоги озвучил вечером в воскресенье, 13 сентября, председатель региональной избирательной комиссии Александр Синюков.

С 11 по 13 сентября жители региона выбирали губернатора, депутата Госдумы по Лермонтовскому избирательному округу № 147 и депутатов в 19 муниципальных образованиях.

Первые протоколы уже обработаны. Иван Белозерцев («Единая Россия») набрал 85,75%, Олег Шаляпин (КПРФ) - 6,06% (1 005 голосов), Александр Васильев (ЛДПР) - 3,59% (596), Анна Очкина («Справедливая Россия») - 3,17% (625 голосов), Петр Чугай (Партия пенсионеров) - 0,86% (143 голоса).

По довыборам в Госдуму отчиталось 11 участков. Здесь Александр Самокутяев («Справедливая Россия») набрал 80,63% (2 497 голосов), Евгений Ворожцов (Партия пенсионеров) - 4,59% (142 голоса), Вадим Сердовинцев (ЛДПР) - 4,29% (133 голоса), Александр Трутнев (КПРФ) 4,10% (127 голосов), Кирилл Метальников («Гражданская платформа») - 3,26% (101 голос), Фатима Хугаева («Коммунисты России») 2,84% (88 голосов).

Протоколы продолжают обрабатываться и в режиме онлайн вводиться в систему «ГАС-Выборы». Там, где выборы совмещенные (в 147-м округе), сначала подсчитывают голоса за депутатов Госдумы, потом - за губернатора.

На участках работало более 3 600 наблюдателей. Кроме того, своих представителей направила Общественная палата Пензенской области.

«Сказать о том, что не было жалоб, было бы неправильно. Особенно много было обращений 11-го числа. Наверное, соскучились по выборам», - пошутил Синюков.

На участки выезжало много людей, шла обостренная политическая борьба. Но существенных обращений и жалоб не было. Были моменты по двум районам: в одном из участков Железнодорожного района наблюдатель якобы зафиксировал вброс. Чтобы не ждать до 20:00 13-го числа, пересчет сделали тут же. Все цифры сошлись, был составлен акт, инцидент посчитали исчерпанным.

В селе Богословка Пензенского района было заявление, что пропало 1 300 бюллетеней - больше, чем 3 или 4 пачки. На участок была направлена комиссия и сотрудники полиции. Выданные и оставшиеся на хранении бюллетени пересчитали, число сошлось.

«Мы реагировали на каждое сообщение, проводили проверки. Фактуры как таковой в обращениях не было, все было из области предположений. Нарушений законодательства, которые поставили бы под сомнение выявление изъявления граждан, нет», - резюмировал Синюков.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

85,75 постыдились бы такие цифры озвучивать.

Гость||

Вы сами поняли,что озвучили?

Гость||

Этим ни за что не стыдно. На такие должности идут сознательно.

Гость||

космонавт в политику все скоро на марс полетим или марсиане к нам.

Гость||

Явка прикольная. У нас семья 4 человека - никто не ходил. Близкие родственники, семья 2 человека - тоже не ходили...)

Гость||

Как у Лукашенко.

Гость||

Даешь 95 к утру.

Гость||

По количеству голосов проголосовавших мало, неужели выборы можно считать состоявшимися.????

Гость||

Облиз ирком? Мы верим ему.

Гость||

Чудо чудное,диво дивное.все по чесноку.

Гость||

Ну на фиг 85.

Гость||

А что? Сами обнуляются по 20 лет уже,а он чем хуже?

Гость||

Да смотрите 99.9 % будет смешно неверю . Ни одного человека не слышал чтобы за Белозерцева голосовали. Во дурачут народ.

Имя: Гость
Комментарий:

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