Пензенцы смогут бесплатно посетить выставку «Детство без интернета»

1 сентября горожане смогут бесплатно посетить выставку Пензенской картинной галереи «Детство без интернета». Она откроется в День знаний в Губернаторском доме.
Экспозиция станет путешествием в прошлое и расскажет, как жили дети до эпохи гаджетов и всемирной Сети.
Гости увидят произведения из золотого фонда галереи.
«Вниманию публики будут представлены работы, выполненные в различных техниках: живописи, графике и скульптуре», - сообщили в областном минкульте.
В министерстве отметили, что выставка должна напомнить о простых радостях, которые были доступны людям раньше, когда у них еще не было интернета.
Открытие состоится в 12:00. Вход будет свободным только 1 день.
▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀