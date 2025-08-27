Пензенцы смогут бесплатно посетить выставку «Детство без интернета»

27.08.2025 | 17:39

1 сентября горожане смогут бесплатно посетить выставку Пензенской картинной галереи «Детство без интернета». Она откроется в День знаний в Губернаторском доме.

Экспозиция станет путешествием в прошлое и расскажет, как жили дети до эпохи гаджетов и всемирной Сети.

Гости увидят произведения из золотого фонда галереи.

«Вниманию публики будут представлены работы, выполненные в различных техниках: живописи, графике и скульптуре», - сообщили в областном минкульте.

В министерстве отметили, что выставка должна напомнить о простых радостях, которые были доступны людям раньше, когда у них еще не было интернета.

Открытие состоится в 12:00. Вход будет свободным только 1 день.