Названа средняя цена букета к 1 Сентября

27.08.2025 | 15:25

Букет цветов на 1 Сентября обойдется родителям в среднем в 4 026 рублей, что на 9% больше, чем в 2024-м.

Если приобретать цветы онлайн, то выйдет дороже - 4 658 рублей (+12%), пришли к выводу аналитики ресурса «Чек Индекс», опираясь на данные по ценам за 1-21 августа.

Они узнали, как за год изменилась стоимость разных цветов. Так, розы подорожали на 16% - средний чек на букет достиг 5 319 рублей. Хризантемы прибавили в стоимости 17% и обойдутся в 3 916 рублей.

Популярны к 1 Сентября и герберы (+12%) - затраты на букет из них составят 3 606 рублей. Стоимость гладиолусов повысилась на 10%, средний чек на эти цветы - 2 750 рублей.

Эустомы за год подрожали на 9% - на такой букет придется потратить 5 605 рублей.

Известно, что родители школьников по согласию имеют право собрать деньги на подарки учителям к Дню знаний. Однако некоторые презенты могут расцениваться как взятка, а за это грозит уголовная ответственность.

Согласно статье 575 Гражданского кодекса, запрещается преподносить педагогам подарки, стоимость которых превышает 3 000 рублей.