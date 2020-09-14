Стало известно, за кого отдали голоса зареченцы

14.09.2020 | 11:46

В Заречном кандидата в губернаторы Ивана Белозерцева поддержало 8 677 горожан. По предварительным итогам голосования, он стал лидером.

«На втором месте кандидат от партии КПРФ Олег Шаляпин. За него проголосовали 2 678 горожан», - пишет портал «Заречье сегодня».

Что касается довыборов в Государственную Думу по 147-му Лермонтовскому одномандатному округу, то зареченцы большинством голосов поддержали Александра Самокутяева. Его поддержали 6 547 человек.

На втором месте - Александр Трутнев. За него отдали голоса 2 596 зареченцев.

По предварительным результатам, в области на губернаторских выборах Иван Белозерцев набрал 78,72% голосов, Олег Шаляпин - 8,45%, Александр Васильев - 5,57%, Анна Очкина - 4,44%, Петр Чугай - 1,48%. Явка составила 56,68%.

На довыборах в Госдуму за Александра Самокутяева проголосовало 60,39% пензенцев, за Александра Трутнева - 13,01%, за Вадима Сердовинцева - 7,38%, за Евгения Ворожцова - 7,32%, за Фатиму Хугаеву - 4,14%, за Кирилла Метальникова - 4,08%. Явка равнялась 50,13%.