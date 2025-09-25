У храма в Заречном появятся уличная трапезная и места для отдыха

25.09.2025 | 09:35

В Заречном готовятся к благоустройству территории у храма Серафима Саровского. Здесь появятся обновленная детская площадка со скульптурной композицией, уличная трапезная, комфортные скамьи для отдыха, современное освещение.

На реализацию проекта «Свет сквозь сосны» город получил 99,5 млн рублей из федерального бюджета в рамках всероссийского конкурса.

Впереди - подготовка проектно-сметной документации, которая затем должна будет пройти государственную экспертизу.

«Постарались предусмотреть все возможные трудности, которые могут возникнуть в ходе работы. Сформировали основную рабочую группу, назначили ответственных за те или иные вопросы.

Нам предстоит большая, сложная работа, итогом которой станет появление в Заречном еще одного общественного пространства с современной городской инфраструктурой. Уверен, горожане полюбят новый уютный уголок для прогулок с семьей, где можно отдохнуть от суеты после рабочего дня и обрести духовную гармонию», - отметил глава Заречного Алексей Костин.