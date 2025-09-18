В Заречном вандалы изуродовали бесплатный туалет в парке

18.09.2025 | 18:16

В Заречном вандалы не оставляют в покое бесплатный общественный туалет, который с мая начал работать в центральном парке.

По словам главы города Алексея Костина, всего за пару месяцев туалет стал практически непригодным для использования. Там несколько раз разбивали двери, портили кабинки, жгли стены, отрывали пластик, ломали перегородки.

«Работники парка «Заречье» ежедневно создают все условия, чтобы пользование туалетом было комфортным. Ежедневно тратятся городские средства на его уборку, дезинфекцию, мыло, туалетную бумагу. Но вчера (17 сентября. - Прим. ред.) в очередной раз кабинки туалета были испорчены неизвестными. Деформированные, обожженные стенки перегородок и панелей - вот что увидела сотрудница обслуживающей организации, придя для ежедневной дезинфекции в городской туалет», - написал Алексей Костин в своем телеграм-канале.

Он отметил, что в закрытом городе нет чужих людей, то есть вандалы - среди местных жителей.

По словам Костина, за недолгое время существования туалета на его ремонт уже потрачено больше 150 000 рублей. Эти деньги можно было направить на замену 3 окон в детском саду, установку нескольких фонарей или асфальтировку 50 кв. м тротуаров.

«Поневоле возникает мысль: а не сделать ли туалет платным, чтобы хоть как-то мотивировать некоторых горожан серьезнее относиться к городскому имуществу?» - задался вопросом глава Заречного.

В Пензе вандалы долгое время портили туалеты на набережной Суры: снимали с петель двери в кабинках, разрисовывали стены, забивали сантехнику туалетной бумагой. В итоге там установили камеры.