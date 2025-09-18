Сетевое издание|18+|Четверг|18 сен 2025|19:27
В Заречном вандалы изуродовали бесплатный туалет в парке

В Заречном вандалы не оставляют в покое бесплатный общественный туалет, который с мая начал работать в центральном парке.

В Заречном вандалы изуродовали бесплатный туалет в парке

По словам главы города Алексея Костина, всего за пару месяцев туалет стал практически непригодным для использования. Там несколько раз разбивали двери, портили кабинки, жгли стены, отрывали пластик, ломали перегородки.

В Заречном вандалы изуродовали бесплатный туалет в парке

«Работники парка «Заречье» ежедневно создают все условия, чтобы пользование туалетом было комфортным. Ежедневно тратятся городские средства на его уборку, дезинфекцию, мыло, туалетную бумагу. Но вчера (17 сентября. - Прим. ред.) в очередной раз кабинки туалета были испорчены неизвестными. Деформированные, обожженные стенки перегородок и панелей - вот что увидела сотрудница обслуживающей организации, придя для ежедневной дезинфекции в городской туалет», - написал Алексей Костин в своем телеграм-канале.

В Заречном вандалы изуродовали бесплатный туалет в парке

Он отметил, что в закрытом городе нет чужих людей, то есть вандалы - среди местных жителей.

По словам Костина, за недолгое время существования туалета на его ремонт уже потрачено больше 150 000 рублей. Эти деньги можно было направить на замену 3 окон в детском саду, установку нескольких фонарей или асфальтировку 50 кв. м тротуаров.

«Поневоле возникает мысль: а не сделать ли туалет платным, чтобы хоть как-то мотивировать некоторых горожан серьезнее относиться к городскому имуществу?» - задался вопросом глава Заречного.

В Пензе вандалы долгое время портили туалеты на набережной Суры: снимали с петель двери в кабинках, разрисовывали стены, забивали сантехнику туалетной бумагой. В итоге там установили камеры.

Источник — фото из тг-канала Алексея Костина
