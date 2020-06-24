Иван Белозерцев: Ангел вернется в Пензу и раскроет свои крылья

24.06.2020 | 14:59

История с разрушением в Пензе стены, на которой был изображен медик с ангельскими крыльями, получила развитие. Об этом на своей странице в соцсети Instagram написал губернатор Иван Белозерцев.

Арт-объект создал пензенец Алексей Февралев ко Дню России. Рисунок был нанесен на ветхую стену в районе Оборонительного вала на улице Кирова. 23 июня стену снесли.

В администрации города сообщили, что граффити на объекте никто не согласовывал.

Рисунок успел полюбиться горожанам, и его уничтожение стало шоком для многих из них. Один из жителей Пензы обратился в Instagram к губернатору Ивану Белозерцеву с просьбой восстановить достопримечательность. Глава региона пообещал разобраться в ситуации с уничтожением стены.

«Как и многие жители города, я до глубины души возмущен уничтожением арт-объекта, посвященного врачам-героям, борющимся с коронавирусом. Оправдание, что здание находилось в плане на снос, критики не выдерживает. Нужно быть в первую очередь человеком, понимать этическую сторону вопроса.

Поручил мэрии выбрать новую площадку для этого граффити и создать для художника все возможности для возрождения арт-объекта на новом месте.

С нетерпением жду, когда мы с вами сможем любоваться этим произведением искусства вместе!» - написал Иван Белозерцев и разместил фото еще не разрушенной стены.

Подписчики горячо поддержали инициативу Белозерцева. «Согласна, сегодня проезжала и, увы, не увидела…», «Ура!!! Я так рада!!! Спасибо большое. Надеюсь, найдется достойная площадка», - пишут они.

«Ангел вернется в Пензу и раскроет свои крылья», - заверил губернатор горожан.