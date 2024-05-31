В Пензенской области деревья и кусты защитили законом

В пятницу, 31 мая, депутаты Законодательного собрания ввели ответственность за нарушение правил благоустройства при содержании зеленых насаждений.
В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что в Пензе имеют место случаи сноса зелени без оформления порубочного билета, а ответственность за это никто не несет. Региональные парламентарии решили исправить положение.
Теперь за повреждение насаждений на территории общего пользования штраф для граждан составит от 3 000 до 4 000 рублей, для должностных лиц - от 5 000 до 10 000 рублей, для юридических лиц - от 10 000 до 20 000 рублей.
За уничтоженную зелень штрафы составят соответственно от 4 000 до 5 000, от 5 000 до 10 000 и от 10 000 до 20 000 рублей.
Кроме того, наказывать будут и тех собственников, которые вовремя не ликвидировали деревья, находящиеся в аварийном состоянии. В этом случае для граждан размер штрафа составит от 1 000 до 3 000 рублей, для должностных лиц - от 3 000 до 5 000, для юрлиц - от 5 000 до 10 000.
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