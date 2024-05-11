В Пензе автомобиль въехал в крыльцо многоэтажки и сломал скамейку

11.05.2024 | 10:47

Вечером в пятницу, 10 мая, в Пензе автомобиль въехал в крыльцо многоквартирного дома № 180 на улице Аустрина и снес стоящую рядом скамейку. Об этом сообщил местный житель в соцсети «ВКонтакте». По его словам, это произошло около 20:00.

«Скрылись с места ДТП. Что творится, чуть не въехал в балкон. Страшно, если бы люди в это время были на лавочке!» - написал он.

Подобные инциденты случались и раньше. В июле 2019 года у дома № 19 на улице 8 Марта легковая машина наехала на полусферу возле подъезда, подпрыгнула на ней, как на трамплине, перелетела через изгородь палисадника под окнами первого этажа и врезалась в стену.

В феврале 2020-го у дома № 9а на улице Володарского грузовик перевалился передними колесами через небольшой парапет на приподнятой части придомовой территории и оказался внутри ограждения.

В августе того же года в частном секторе Терновки автомобиль ВАЗ вылетел с проезжей части, пересек тротуар и задержался на съезде в кювет, попутно сломав забор огорода.