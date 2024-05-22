В Перми появилось граффити «Добро пожаловать в Пензу!»

22.05.2024 | 10:51

Давно известно, что Пензу часто путают с Пермью. В уральском городе решили пошутить на эту тему. Местные художники создали граффити для пассажиров, прибывающих в Пермь. Огромная надпись гласит: «Добро пожаловать в Пензу!»

Пермский интернет-портал Rifey.ru утверждает, что арт-объект появился рядом с аэропортом «Большое Савино», на территории бывшего музея авиации на шоссе Космонавтов. Он находится на траектории полета воздушных судов при их посадке.

Жители других регионов России часто не видят разницы между городом на Суре и уральским краевым центром, хотя даже известный шоумен Павел Воля поет: «Не путайте Пензу с Пермью - мы не земляки!»

В 2022 году популярная молодежная певица Мария Гусарова, известная под псевдонимом Mary Gu, вместо Пензы, где она должна была давать концерт, прилетела в Пермь. Организатор перепутал города и купил билет не туда.

В 2016-м певец Стас Пьеха после выступления в Пензе решил поблагодарить поклонников на своей странице в соцсети. «Пермь! Благодарность и Любофф», - написал он, выложив снимок на фоне рукоплескавшего зала. Когда обиженные подписчики указали ему на ошибку, он исправил ее и поставил три улыбающихся смайлика.