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Общество

В Заводском районе изменятся схемы движения транспорта

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В Заводском районе на период с 3 июня по 1 июля вводится временная схема движения общественного транспорта. Мера связана с восстановлением благоустройства после капитального ремонта участка тепломагистрали на улице Циолковского.

Маршрутки № 27, 18, 31, 13, автобусы среднего класса № 25 и автобусы № 70 будут ездить по улицам Гагарина, Ударной, Воровского, Беляева, далее - как обычно (в обоих направлениях).

Троллейбусы № 8 с улицы Карпинского станут направляться на Ленина, Гагарина, Леонова, Циолковского, Крупской, Гагарина и далее пойдут по прежней схеме; троллейбусы № 2 с улицы Гагарина проследуют на Леонова, Циолковского, Крупской, Гагарина, далее - как обычно.

Троллейбусы № 9 и 105 будут двигаться в обоих направлениях по проспекту Победы без заезда в Заводской район, сообщили в ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области».

Накануне сообщалось, что в Пензе завершили замену теплотрассы напротив дома № 9 на улице Циолковского. Теперь специалисты восстанавливают благоустройство, асфальтирование после разрытия необходимо провести по всей ширине проезжей части (от бордюра до бордюра). Во время капитальных работ общественный транспорт также ходил по временной схеме.

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