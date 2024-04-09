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Общество

Губернатор потребовал взять под контроль состояние дамб и плотин

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Во вторник, 9 апреля, на заседании правительства Пензенской области обсуждалось прохождение паводка.

13 марта реки в регионе начали вскрываться ото льда, а к концу месяца полностью очистились. С приходом тепла в начале апреля началось активное таяние снега и стремительное наполнение рек талой водой. С 3 по 6 апреля был зафиксирован максимальный подъем уровня воды в Узе, Атмисе, Выше, Хопре, Ваде, Колышлее.

Губернатор Олег Мельниченко отметил, что в Пензенской области начали готовиться к паводку еще в феврале.

Губернатор потребовал взять под контроль состояние дамб и плотин

«Работа проведена серьезная. В зоне возможного подтопления находились 24 муниципальных образования. Были созданы резервы, запланированы мероприятия по защите населения, объектов экономики и инфраструктуры, отработан порядок действий при проведении командно-штабных учений. Ситуация тщательно контролировалась. В итоге в дома вода не зашла. Были подтопления приусадебных участков, нескольких мостов, один разрушен паводковыми водами и требует восстановления», - обрисовал он ситуацию.

Теперь, когда пик паводка позади, необходимо проанализировать проделанную работу и выявить недочеты, чтобы впредь их избегать. Также предстоит ликвидировать последствия наводнения, в том числе восстановить поврежденные дороги и мосты.

Олег Мельниченко напомнил на примере Орска, что стихия никого не щадит, и акцентировал внимание участников заседания на гидротехнических сооружениях. По его словам, если состояние такого объекта, находящегося в частных руках, угрожает широкому кругу людей, для воздействия на нерадивого собственника следует привлекать прокуратуру.

«Возможно, следует обращаться в суд, прекращать для них право собственности. Нужен четкий алгоритм работы, правовое решение, чтобы вернуть ГТС в муниципальную либо государственную собственность. Гидротехнические сооружения должны находиться в нормативном состоянии, от этого зависят жизнь и безопасность людей», - пояснил он.

Кроме того, Министерство градостроительства и архитектуры Пензенской области должно жестко ограничивать строительство на участках, относящихся к зонам возможного подтопления. А органы государственной власти и муниципального управления должны за этим следить, особенно в зоне водохранилища.

«Люди не должны страдать», - резюмировал губернатор.

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Источник — фото № 2 правительства Пензенской области
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