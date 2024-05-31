За хранение автохлама и мойку машин у колонок будут штрафовать

31.05.2024 | 11:54

За разукомплектованные машины во дворах и на обочинах дорог, мойку машин в неположенном месте, загрязнение общественных территорий из-за эксплуатации транспортных средств теперь будут штрафовать.

Соответствующий законопроект приняли депутаты Законодательного собрания Пензенской области в пятницу, 31 мая. Законопроект представил заместитель председателя комитета по вопросам ЖКХ и строительства Иван Николаев.

Он уточнил, что речь идет о загрязнении территории общего пользования муниципального образования транспортными средствами во время их эксплуатации, обслуживания или ремонта, при перевозке грузов или выезде со строительных площадок.

Также предусмотрено наказание за мытье машин у водоразборных колонок, артезианских скважин, родников, открытых водоемов, а также хранение разукомплектованных транспортных средств на придомовых и внутриквартальных территориях, улицах, обочинах дорог.

Под разукопмлектованными автомобилями, которые чаще называют «автохламом», следует считать те, у которых отсутствует одна или несколько кузовных деталей (капот, дверь кузова или кабины, одно или несколько стекол, колес, шин), a также сгоревшие.

Теперь за эти нарушения введено наказание рублем. Для граждан штраф составит от 500 до 3 000 рублей, для должностных лиц - от 3 000 до 10 000, для юрлиц - от 10 000 до 20 000 рублей.