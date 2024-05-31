Сетевое издание|18+|Пятница|31 мая 2024|13:11
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+26oC
+27oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+27oC
+28oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

За хранение автохлама и мойку машин у колонок будут штрафовать

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


За разукомплектованные машины во дворах и на обочинах дорог, мойку машин в неположенном месте, загрязнение общественных территорий из-за эксплуатации транспортных средств теперь будут штрафовать.

Соответствующий законопроект приняли депутаты Законодательного собрания Пензенской области в пятницу, 31 мая. Законопроект представил заместитель председателя комитета по вопросам ЖКХ и строительства Иван Николаев.

Он уточнил, что речь идет о загрязнении территории общего пользования муниципального образования транспортными средствами во время их эксплуатации, обслуживания или ремонта, при перевозке грузов или выезде со строительных площадок.

Также предусмотрено наказание за мытье машин у водоразборных колонок, артезианских скважин, родников, открытых водоемов, а также хранение разукомплектованных транспортных средств на придомовых и внутриквартальных территориях, улицах, обочинах дорог.

Под разукопмлектованными автомобилями, которые чаще называют «автохламом», следует считать те, у которых отсутствует одна или несколько кузовных деталей (капот, дверь кузова или кабины, одно или несколько стекол, колес, шин), a также сгоревшие.

Теперь за эти нарушения введено наказание рублем. Для граждан штраф составит от 500 до 3 000 рублей, для должностных лиц - от 3 000 до 10 000, для юрлиц - от 10 000 до 20 000 рублей.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте