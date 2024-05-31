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Общество

Возле храма на Шуисте состоится благотворительная вещевая ярмарка

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В воскресенье, 9 июня, перед храмом преподобного Серафима Саровского на Шуисте состоится очередная благотворительная вещевая ярмарка.

Всем нуждающимся будут раздавать бывшую в употреблении летнюю одежду и обувь для взрослых и детей, игрушки и книги.

«Дорогие братья и сестры! Расскажите о ярмарке своим друзьям, соседям; семьям, имеющим детей. Не останьтесь равнодушными!» - обратились к пензенцам в епархии.

Время работы - с 9:00 до 12:00. Храм во имя преподобного Серафима Саровского располагается по адресу: ул. Клары Цеткин, 61.

Предыдущее такое мероприятие организовывали в апреле.

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