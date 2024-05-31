Возле храма на Шуисте состоится благотворительная вещевая ярмарка

В воскресенье, 9 июня, перед храмом преподобного Серафима Саровского на Шуисте состоится очередная благотворительная вещевая ярмарка.
Всем нуждающимся будут раздавать бывшую в употреблении летнюю одежду и обувь для взрослых и детей, игрушки и книги.
«Дорогие братья и сестры! Расскажите о ярмарке своим друзьям, соседям; семьям, имеющим детей. Не останьтесь равнодушными!» - обратились к пензенцам в епархии.
Время работы - с 9:00 до 12:00. Храм во имя преподобного Серафима Саровского располагается по адресу: ул. Клары Цеткин, 61.
Предыдущее такое мероприятие организовывали в апреле.
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