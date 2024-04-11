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Общество

Губернатор категорически запретил принимать дороги с заплатками

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В четверг, 11 апреля, на заседании регионального правительства темой для обсуждения стало приведение пензенских дорог в порядок после вскрышных работ.

В 2023 году ресурсоснабжающие организации начали земляные работы на 3 086 объектах. Восстановление проведено на 2 968 (1 550 из них - с асфальтобетонным покрытием, 1 418 - грунтовые).

71 участок, на котором проводились раскопки, находится на дорогах, отремонтированных в 2018-2023 годах по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Сейчас эти места отсыпаны щебнем либо восстановлены по временной схеме холодной или литой асфальтобетонной смесью.

Губернатор категорически запретил принимать дороги с заплатками

«Я категорически запрещаю принимать объекты, где вместо нормального восстановления дорожного покрытия какие-то заплатки. Прошу прокуратуру подключиться к решению этого вопроса. Нужно создать рабочую группу, применять всю мощь правоохранительных органов. Вскрыли дороги - обязаны привести их в нормативное состояние», - заявил губернатор Олег Мельниченко.

Министр строительства и дорожного хозяйства Пензенской области Александр Гришаев рассказал участникам заседания, что на улицах Бакунина и Бородина для ремонтных бригад ресурсоснабжающих предприятий прошли мастер-классы по восстановлению дорожного покрытия с соблюдением технологии и лабораторной оценкой качества.

Губернатор категорически запретил принимать дороги с заплатками

«Мы вкладываем в ремонт дорог столько сил и средств, а из-за вашей недобросовестности они снова приходят в ненадлежащий вид. Люди должны знать, из-за кого они испытывают неудобства. Терпеть то, что вы творите в городе, никто не будет», - обратился он к руководителям организаций, поставляющих тепло и воду в дома пензенцев.

По поручению губернатора в Кодекс Пензенской области об административных правонарушениях были внесены изменения, которые уже вступили в силу. Теперь за нерадивость в устранении последствий земляных работ и просадок дорожного полотна грозит штраф. Для юридического лица он составляет от 200 тыс. до 500 тыс. рублей, для должностного - от 30 тыс. до 50 тыс.

Восстановительные работы на дорогах должны быть закончены к 9 мая, сообщили в пресс-службе областного правительства.

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Источник — фото 2, 3 - областного правительства
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