Губернатор категорически запретил принимать дороги с заплатками

11.04.2024 | 17:10

В четверг, 11 апреля, на заседании регионального правительства темой для обсуждения стало приведение пензенских дорог в порядок после вскрышных работ.

В 2023 году ресурсоснабжающие организации начали земляные работы на 3 086 объектах. Восстановление проведено на 2 968 (1 550 из них - с асфальтобетонным покрытием, 1 418 - грунтовые).

71 участок, на котором проводились раскопки, находится на дорогах, отремонтированных в 2018-2023 годах по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Сейчас эти места отсыпаны щебнем либо восстановлены по временной схеме холодной или литой асфальтобетонной смесью.

«Я категорически запрещаю принимать объекты, где вместо нормального восстановления дорожного покрытия какие-то заплатки. Прошу прокуратуру подключиться к решению этого вопроса. Нужно создать рабочую группу, применять всю мощь правоохранительных органов. Вскрыли дороги - обязаны привести их в нормативное состояние», - заявил губернатор Олег Мельниченко.

Министр строительства и дорожного хозяйства Пензенской области Александр Гришаев рассказал участникам заседания, что на улицах Бакунина и Бородина для ремонтных бригад ресурсоснабжающих предприятий прошли мастер-классы по восстановлению дорожного покрытия с соблюдением технологии и лабораторной оценкой качества.

«Мы вкладываем в ремонт дорог столько сил и средств, а из-за вашей недобросовестности они снова приходят в ненадлежащий вид. Люди должны знать, из-за кого они испытывают неудобства. Терпеть то, что вы творите в городе, никто не будет», - обратился он к руководителям организаций, поставляющих тепло и воду в дома пензенцев.

По поручению губернатора в Кодекс Пензенской области об административных правонарушениях были внесены изменения, которые уже вступили в силу. Теперь за нерадивость в устранении последствий земляных работ и просадок дорожного полотна грозит штраф. Для юридического лица он составляет от 200 тыс. до 500 тыс. рублей, для должностного - от 30 тыс. до 50 тыс.

Восстановительные работы на дорогах должны быть закончены к 9 мая, сообщили в пресс-службе областного правительства.