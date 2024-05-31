В 2024 году более 140 семей направили маткапитал на обучение

31.05.2024 | 10:36

В 2024 году более 140 семей Пензенской области направили материнский капитал на обучение детей. Это около 6 миллионов рублей, уточнили в региональном отделении Соцфонда России.

«На оплату дошкольного образования средства можно использовать сразу после получения сертификата. Оплатить материнским капиталом обучение в школе, вузе или колледже можно после достижения 3-летнего возраста ребенком, на которого получен сертификат. При этом ребенок на момент начала обучения должен быть младше 25 лет», - добавили в отделении.

Капитал также можно тратить на оплату обучения в автошколе, проживания при образовательном учреждении, содержания, присмотра или ухода за детьми. Родители сами могут выбрать периодичность перечисления денег: ежемесячно, ежеквартально или в другие сроки.

«В настоящее время ОСФР по Пензенской области уже заключило соглашения с 31 образовательной организацией высшего и среднего профессионального образования, с Институтом регионального развития Пензенской области, который аккумулирует информацию о 355 дошкольных образовательных организациях субъекта, а также с 20 индивидуальными предпринимателями, оказывающими услуги в сфере дошкольного образования», - пояснили в Соцфонде.

При наличии такого соглашения родителям не нужно предоставлять в отделение фонда договор об оказании платных образовательных услуг.