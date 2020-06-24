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Общество

В Пензе снесли арт-объект с благодарностью врачам

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В Пензе снесли стену, на которой было размещено граффити с благодарностью врачам, борющимся против коронавирусной инфекции. Фотографии уничтоженного арт-объекта появились в соцсетях вечером во вторник, 23 июня.

Таким образом, рисунок, подготовленный жителем города Алексеем Февралевым ко Дню России, просуществовал менее двух недель. На личной странице во «ВКонтакте» художник возмутился произошедшим.

«Не, ну я конечно всегда философски относился к своей работе, но это уже слишком, ребята. Я-то переживу, но народу зашло, врачей отблагодарили, а теперь как, пошли вы…, отблагодарили, и будет с вас? Это плевок в лицо, господа, и врачам, и гражданам. Рейтинг у вас и так не особо-то, честно говоря. Изначально стена под роспись была не эта, но тут я тоже все согласовал и с собственником, и с городом», - написал Февралев.

Его негодование разделили и пензенцы.

«Это прям нелюди какие-то!», «Несправедливо, человек так старался», - констатировали участники группы «Пенза live» во «ВКонтакте».

Рисунок был нанесен на ветхую стену в районе Оборонительного вала на улице Кирова. Там сейчас идет реконструкция. Ранее Алексей Февралев в разговоре со СМИ утверждал, что идея граффити принадлежит не ему, а сотрудникам городской администрации. Почему для работы не выбрали другое место, не известно.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — фото № 2 vk.com/penza_live
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Гость||

Ушлёпки ...

Гость||

Презрение велевшим уничтожить! Позор уничтожившим!!!

Гость||

Гость писал(a):

Позор уничтожившим!!!
доступную и в реальности БЕСПЛАТНУЮ медицину СССР. а принуждение врачей работать во вредных условиях сутками - преступление. геройство? если подойти к этой проблеме, что БЛАГОДАРЯ СОВРЕМЕННОЙ ВЛАСТИ исчезли ВСЕ болезни, кроме одной (оставшейся со времён "страшного" совка) - корОны, то ... пусть. но вот беда - не правда это, а КРИВДА. болеют все - растения, животные, даже вирусы мутируют (болеют с точки зрения стандарта)... и лечением нужно заниматься постоянно, с упором на профилактику. делать "звёзд" из врачей? касту создавать выгодных кровопускателей? новая ЦРУльня по обслуживанию дарагих разиньян?..

Гость||

Символично.

Гость||

Правильно, напрасно врачей благодарят в таком объёме, всё только через кошелёк?

Гость||

Это перфоманс

Гость||

А где здравый смысл? Зачем рисовать на стене объекта, подлежащего сносу? Логически если мыслить, его же предполагалось снести- реконструкцию делать надо. И чего тогда строить из себя жертву и непризнанного гения, обиженного властями?

Гость||

Врач с крылышками это как-то относит к ангелам, а ангелы где , правильно на том свете, правильно и убрали это чудо смерти.

Гость||

приписал бы чтобы голосовали за Конституцию, тогда бы не снесли

Гость||

penzainform.ru писал(a):

просуществовал менее двух недель.
Я НАШЕЛ ТАМ КИРПИЧ 1856 года И ПРОДАЛ ЕГО ЗА 7000 р.

Гость||

Чё вы с врачами носитесь?работают они,получают зп.какие ангелы? Чё за бред.кондуктора на соседней стене запилите и радуйтесь.очередной ер овский бредовысер.

Имя: Гость
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