В Пензе снесли арт-объект с благодарностью врачам

24.06.2020 | 08:27

В Пензе снесли стену, на которой было размещено граффити с благодарностью врачам, борющимся против коронавирусной инфекции. Фотографии уничтоженного арт-объекта появились в соцсетях вечером во вторник, 23 июня.

Таким образом, рисунок, подготовленный жителем города Алексеем Февралевым ко Дню России, просуществовал менее двух недель. На личной странице во «ВКонтакте» художник возмутился произошедшим.

«Не, ну я конечно всегда философски относился к своей работе, но это уже слишком, ребята. Я-то переживу, но народу зашло, врачей отблагодарили, а теперь как, пошли вы…, отблагодарили, и будет с вас? Это плевок в лицо, господа, и врачам, и гражданам. Рейтинг у вас и так не особо-то, честно говоря. Изначально стена под роспись была не эта, но тут я тоже все согласовал и с собственником, и с городом», - написал Февралев.

Его негодование разделили и пензенцы.

«Это прям нелюди какие-то!», «Несправедливо, человек так старался», - констатировали участники группы «Пенза live» во «ВКонтакте».

Рисунок был нанесен на ветхую стену в районе Оборонительного вала на улице Кирова. Там сейчас идет реконструкция. Ранее Алексей Февралев в разговоре со СМИ утверждал, что идея граффити принадлежит не ему, а сотрудникам городской администрации. Почему для работы не выбрали другое место, не известно.