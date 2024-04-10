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Общество

Директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина приедет в Пензу

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«Я еду в Пензу уже на этой неделе», - сообщила в среду, 10 апреля, в своем телеграм-канале директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты России Екатерина Мизулина.

В областном центре она планирует встретиться с молодежью, где именно - пока не уточнила. Известно, что мероприятие намечено на пятницу, 12 апреля.

«Школы и вузы посещать не планирую. Встреча будет проходить в городе Пензе на другой площадке», - пояснила Екатерина Мизулина. Более точную информацию она пообещала дать позже.

В октябре 2023 года Екатерине Мизулиной поступило множество сигналов от школьников и студентов Пензенской области о том, что они мерзнут на занятиях. Потом она сообщала, что дети из Малой Сердобы жалуются на угрозы, которые получили после того, как обратились к ней за помощью.

В итоге ситуацией в малосердобинском лицее занялась прокуратура. Выяснилось, что пуск ресурса там состоялся 9 октября; 17-го числа, во время посещения лицея работником надзорного органа, температура воздуха в кабинетах была вполне комфортной - 23-24 градуса.

Сотрудники прокуратуры провели встречи с учащимися и их родителями, а также педагогами и руководством лицея. «Факты нарушения прав и законных интересов обучающихся не установлены, обращения по указанным доводам в прокуратуру района не поступили», - уточнили в надзорном органе.

24 октября на место выезжал министр образования региона Алексей Комаров. Факт давления со стороны руководства и педагогов на обучающихся после их обращений к Екатерине Мизулиной не подтвердился.

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