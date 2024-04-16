16.04.2024 | 17:42

Губернатор Олег Мельниченко посетил Запорожскую область с рабочим визитом. Там находится группа пензенских специалистов, которые помогают восстанавливать объекты инфраструктуры.

В городе Пологи глава региона вместе с первым заместителем председателя правительства Пензенской области Виктором Кувайцевым возложил цветы к монументу участникам Великой Отечественной войны и почтил их память минутой молчания.

Олегу Мельниченко рассказали о ходе восстановительных работ. Пензенцы обеспечили качественной питьевой водой 125 домов, отремонтировали четыре линии водопровода, на очереди еще три канализационно-насосные станции.

«За два года, что пензенцы работают в Пологовском районе, сделано немало. Отремонтировали три школы, три многоквартирных дома, поликлинику и котельную. Привели в порядок Дом культуры. Наши специалисты помогают людям вернуться к привычной жизни. Мы делаем все от нас зависящее, чтобы жители Запорожской области ощущали нашу поддержку. Помощь новым гражданам России - общее дело, как сказал наш Президент», - отметил Олег Мельниченко.

В ходе визита губернатор встретился в главой администрации Пологовского муниципального округа Запорожской области Алексеем Салминым. Раньше он был замглавы администрации Кузнецка. Олег Мельниченко вручил Алексею Салмину медаль ордена «За заслуги перед Пензенской областью» 2-й степени, сообщили в региональном правительстве.