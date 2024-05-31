Пензенским многодетным родителям оплатят обучение детей в колледже

31.05.2024 | 13:20

В пятницу, 31 мая, на сессии областного Заксобра депутаты приняли закон «Об образовании в Пензенской области». В частности, в нем предусмотрена новая мера поддержки многодетных родителей.

Семьям, имеющим 3 и более детей, до достижения старшим ребенком возраста 18 лет (23 - если он учится по очной форме) предоставляется компенсация затрат на обучение детей по программам среднего профессионального образования.

Выплата производится в размере фактически понесенных расходов.

Это касается тех случаев, когда юноши и девушки из многодетных семей получают специальность впервые, по очной форме обучения и на платной основе.

Компенсация будет выплачиваться до достижения ими 23-летнего возраста.