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Общество

Пензенским многодетным родителям оплатят обучение детей в колледже

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В пятницу, 31 мая, на сессии областного Заксобра депутаты приняли закон «Об образовании в Пензенской области». В частности, в нем предусмотрена новая мера поддержки многодетных родителей.

Семьям, имеющим 3 и более детей, до достижения старшим ребенком возраста 18 лет (23 - если он учится по очной форме) предоставляется компенсация затрат на обучение детей по программам среднего профессионального образования.

Выплата производится в размере фактически понесенных расходов.

Это касается тех случаев, когда юноши и девушки из многодетных семей получают специальность впервые, по очной форме обучения и на платной основе.

Компенсация будет выплачиваться до достижения ими 23-летнего возраста.

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Источник — фото pixabay.com
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