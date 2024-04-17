У пензенцев возникли проблемы из-за фотографий с детьми в соцсетях

17.04.2024 | 14:02

Пензенцам стоит внимательно и избирательно относиться к размещению фотографий своих детей в соцсетях. Так считает уполномоченный по правам ребенка в регионе Елена Столярова. В среду, 17 апреля, она рассказала, что второй год ей шлют жалобы (в основном анонимные) на родителей.

«Пензенская мама выложила свое фото во время употребления якобы пива. На заднем плане одновременно был заснят несовершеннолетний ребенок. В связи с этим ко мне поступила жалоба от заявителя из европейской страны на неподобающее поведение матери и воспитание ребенка. Хотя при проверке факты употребления пива не подтвердились, тем не менее эта мама еще не раз получала оскорбления от переписчицы в социальных сетях», - рассказала детский омбудсмен на своей странице во «ВКонтакте».

И случай не единственный. К примеру, 16 апреля Елена Столярова посетила многодетную семью в одном из сел области. Жительница другого субъекта РФ обвинила родителей в жестоком обращении с детьми и антисанитарии, информацию необходимо было проверить.

«При посещении мной семьи, при общении с детьми, родителями, с социальными службами, курирующими эту семью, с соседями обвинения также анонимной заявительницы не подтвердились. Семья обеспеченная, купили большой дом, переехав из Москвы, где у них есть квартира. Отец показал уже распаханный земельный участок, большое количество животных, которых они успели приобрести за полгода.

Семья ничего не скрывала: показали хорошие условия проживания в доме, организацию питания детей. Младшие посещают детский сад, старшие - школу. Нареканий в адрес родителей нет. Анонимного заявителя они не знают. Единственное, что посоветовали отцу семейства, - больше не размещать в социальных сетях фотографии своих малолетних детей во избежание таких ситуаций», - добавила омбудсмен.