Губернатор принимает участие в визите Президента РФ в Узбекистан

27.05.2024 | 12:06

В воскресенье, 26 мая, губернатор Пензенской области Олег Мельниченко отправился в Республику Узбекистан в составе делегации под руководством Президента РФ.

Как сообщил глава региона на своих страницах в соцсетях, ему предстоят встречи с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Нигматовичем Ариповым, хокимами Самаркандской и Бухарской областей.

Планируется, что будет подписано соглашение о сотрудничестве с Бухарской областью. По словам Мельниченко, у регионов имеются перспективы для совместной работы в агропромышленном комплексе, станкостроении, биомедицине, швейном производстве, а также в образовательной и туристической сферах.

Ранее аналогичные соглашения подписали с Ташкентской и Андижанской областями. Благодаря расширению взаимодействия в 2023 году поставки из Узбекистана пензенским предприятиям выросли более чем на 40%.

16 мая Олег Мельниченко посетил Пекин в составе делегации РФ, которую также возглавлял Президент РФ. В данный момент Китай занимает первое место среди стран - импортеров товаров в Пензенскую область.