«Орлан» будет делать еще одну остановку между Пензой и Кузнецком

31.05.2024 | 14:01

В маршруте движения пригородного поезда «Орлан», курсирующего между Пензой и Кузнецком, появится еще одна остановка.

С 1 июня состав начнет забирать и высаживать пассажиров в Благодатке, сообщили в пресс-службе регионального министерства цифрового развития, транспорта и связи, уточнив, что изменения внесли по многочисленным просьбам.

Расписание теперь будет таким:

- поезд № 7234 Пенза (отправление в 9:05) - Благодатка (прибытие в 10:51, отправление в 10:52) - Кузнецк (прибытие в 11:05);

- поезд № 7235 Кузнецк (16:52) - Благодатка (17:06 и 17:07 соответственно) - Пенза (18:52);

- поезд № 7236 Пенза (20:19) - Благодатка (22:05 и 22:06) - Кузнецк (22:19);

- поезд № 7237 Кузнецк (5:18) - Благодатка (5:32 и 5:33) - Пенза (7:18).