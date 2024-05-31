Общество

В Пензе на сотрудников администраций возложили тяжелую обязанность

Оценивая работу сотрудников районных администраций Пензы, депутат Алексей Иванов поблагодарил их за труд, особо отметив тяжелую обязанность, которая легла на них в последние годы.

«Вот уже третий год на плечи глав районов и сотрудников администраций добавилась, к сожалению, еще печальная такая история, как сообщать семьям о погибших в ходе проведения специальной военной операции», - пояснил он, выступая на сессии городской думы в пятницу, 31 мая.

Алексей Иванов подчеркнул, что выполнение задачи требует много сил.

«Сказать такую вещь - это, поверьте, очень тяжело, на собственном опыте знаю», - добавил он.

24 февраля 2022 года Президент РФ выступил с обращением к нации, в котором объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Оно вышло в эфир на федеральном телевидении около 6:00.

