В Пензе депутатов заинтересовало, куда летит ласточка на эмблеме

31.05.2024 | 12:32

В пятницу, 31 мая, на сессии в гордуме живое обсуждение среди депутатов вызвал вопрос, в какую сторону летит ласточка на новой эмблеме Пензы.

До этого существовало три варианта эмблемы, их предложили заменить одним изображением, использовавшимся в советские годы на гербе города.

«В описании «черная ласточка летит вправо», а в графическом изображении - летит влево. Или, может, я не понимаю и это вправо она так летит?» - поинтересовался Жиганша Туктаров.

На его вопрос ответил председатель гордумы Владимир Мутовкин.

«Не понимаете! Я тоже этот вопрос задавал. Есть у нас герольд, он мне объяснял: все эмблемы и гербы разрабатывались так, чтобы они размещались на щитах, то есть надо смотреть в зеркальном отражении. Если сделать вправо, то зверь смотрит на врага, а если сделать влево, то получается, что, когда держат щит, вроде как убегает от врага. Поэтому принято так: если мы смотрим с этой стороны, то летит влево, а на самом деле надо смотреть в зеркальном отражении», - указал он.

Жиганша Туктаров не согласился и заявил: «Если мы будем делать значок, то ласточка у нас назад полетит, не в будущее. Вот вы хоть меня расстреляйте, но здесь нарисовано, что она летит влево, и зеркально, не зеркально - не имеет значения».

Владимир Мутовкин и другие депутаты убедили его, что и на значке ласточка тоже будет лететь вправо, то есть в будущее.

В итоге народные избранники утвердили новое изображение эмблемы и проголосовали за него.